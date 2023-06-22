الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: على المؤسسات الثقافية تطوير آليات التعامل الخاص بها للوصول للشباب

وزارة الثقافة 
وزارة الثقافة 

قال إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، إن الثقافة تعمل لخدمة جميع الطبقات، وهنا يصعب الوصول لمنتح ثقافي يناسب جميع شرائح المختلفة، خاصة وأن الهوية الثقافية من فترة لأخرى يحدث لها تغيرات وتطور.

جهود وزارة الثقافة  

وأكد إسلام عفيفي، خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ عام ٢٠١١ تغير المزاج العام لدى الشباب بصورو كبيرة، ولهذا تحرص الوزارة جاهدة إلى إنتاج منتج ثقافي خاص بالشباب، حتى لا يتم الانفصال ثم ظهور ثقافة جديدة لهذه الفئة التي أصبحت تتعامل وفق تطبيقات إلكترونية خاصة بها والبعد عن الكتاب والجرنال المطبوع، فالتعامل الآن يتم وفق التيكتوك، انستجرام، وفيس بوك.

آليات التعامل مع الشباب

وأضاف في حديثه، أن المؤسسات الثقافية عليها التطوير من آليات التعامل الخاص بها من أجل الوصول للشباب. 

وتابع: "هناك إقبال من الشباب على العروض المقدمة في البيت المصري للمسرح، خاصة وأن العروض تمس قضايا الشباب بصورة كبيرة".

إسلام عفيفي اكسترا نيوز برنام الحوار الوطني الهوية الثقافية المصرية كاتب صحفي

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