الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ دمياط تتفقد تطوير طريق شطا مدخل المحافظة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أجرت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية تفقدت خلالها طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد.

واطلعت المحافظ  على  آخر التطورات بالمشروع والعينات الخاصة بأعمدة الإنارة وبلاطات الإنترلوك، وكذلك العمل وفقًا لطبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة، حيث أكدت على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، والعمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، الخميس، الدكتور عمرو رشيد رئيس الهيئة العامة للإسعاف، ووفد الهيئة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور هيثم المشد رئيس فرع هيئة الإسعاف بدمياط، وبحث عدد من ملفات التعاون وكذلك خطة ربط غرفتى عمليات المحافظة والهيئة لتعزيز الخدمات العاجلة للإسعاف.

كما اطلعت المحافظ على خطة الهيئة لتطوير المبانى الإقليمية التابعة لها وتطوير المنظومة بالكامل وناقشت آلية دعم فرع الهيئة بدمياط بالكوادر البشرية وتغطية مناطق بخدمات الإسعاف.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام المحافظة الكامل بتلك المنظومة باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدة أيضًا حرصها على تقديم الدعم اللازم لتلك المنظومة، كما أشادت بما شهدته منظومة الإسعاف من تطوير خلال الفترة الماضية.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض شطا

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