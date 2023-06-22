الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: على مؤسسات التنمية مساندة الدول الفقيرة كما تساند أوكرانيا

البنك الدولي
البنك الدولي

قال مجيد بودن، الخبير الاقتصادي، إنه يجب أن يكون هناك وعي للدول الكبرى أن تمد يدها للتضامن مع الدول النامية، لأن هناك مصلحة للدول الغنية أن تتعاون مع الدول الفقيرة لأن هذه مصلحة الدول الغنية بالأساس، حتى يكون العالم في وضع سلام وتنمية لأنه إذا تحققت التنمية في الدول الفقيرة الدول الغنية ستتقدم أكثر وأكثر.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مؤسسات التنمية وهي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التجارة العالمية، أن تتغير وتتطور وأن تأخذ في الاعتبار أثار فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية، وكيف يجب أن تساند الدول الفقيرة كما تساند أوكرانيا اليوم إذا كنا على نفس أسس التعايش الدولي. 

وتابع أن هذه المؤسسات يجب أن تغير أنماط عملها وهناك إرادة لذلك والسبب الثالث هو مسألة المناخ فالجميع مسئول عنه، ولذلك يجب إيجاد صيغة للتمويل وهذا واجب والموارد المالية موجودة وهذه النقطة الإيجابية قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد". 

الخبير الاقتصادي مؤسسات التنمية ساند الدول الفقيرة أوكرانيا أنماط عملها الحرب الأوكرانية فيروس كورونا

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