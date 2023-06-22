"سيلفي" مع محافظ أسوان.. سائح صيني يوثق افتتاح "ممشي أهل مصر"

حرص سائح صيني على توثيق افتتاح المرحلة الأولى لمشروع "ممشي أهل مصر" بكورنيش النيل فى أسوان، حيث التقط صورة “سيلفي” مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وحرص عدد من السياح على التقاط الصور التذكارية خلال افتتاح اللواء أشرف عطية، لمشروع ممشي أهل مصر بكورنيش النيل.

مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، يأتي ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

وشهد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى ، والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع والذى قام بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964.

وقام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة ، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وأوضح محافظ أسوان، أن المرحلة الأولى شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبى، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات ، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.