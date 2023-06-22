قناة الناس| وصية مؤثرة من أمين الفتوى لسيدة تبكى على وفاة نجلها (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة بكت على ابنها الفقيد سائلة "هل يعذب بسبب بكائها وحزنها عليه؟.

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء، الخميس، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة “الناس” على سؤال المتصلة قائلاً: “إذا قبل الله روح ولد عبده قال لملائكته يا ملائكتي ماذا قال عبدي؟، يقولون يا رب والله أعلم بما قال، حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد”.

وتابع: “أول شيء تفعلينه، والحمد لله أنك راضية، وهذا يكفي بإذن الله، وكلمة إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، يكفي، وهذه الكلمة من بلاغات القرآن الكريم، فإننا لا نملك من أنفسنا شيئاً، كلنا ما نملك لله سبحانه وتعالى، وهذه عطية أعطاها الله ثم أخذها، فهنيئا لمن صبر على فقد حبيب أو عزيز أو ابن”.

واستكمل: “نسأل ربنا الصبر، ويوم القيامة هتكوني معاه في الجنة، وربنا يكتب لك الأجر وفقد هذا الابن الغالي”.

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