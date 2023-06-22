الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثانى بالجيزة

جثة
جثة

شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة إصابة طفلة (7 سنوات) إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها أثناء تواجدها بشرفة العقار محل سكنها محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط طفلة من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على طفلة مصابة بكدمات وكسور جري نقلها إلي مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم. 

بسؤال أهلية الطفلة المصابة أفادوا بأنه أثناء تواجد الطفلة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بولاق الدكرور الجيزة طفلة العقار النجدة

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