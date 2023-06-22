الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتابع أداء المشروع القومي لموهوبي الإسكواش

جريدة الدستور

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالكابتن أمير وجيه المشرف الفنى على المشروع القومي لموهوبي الإسكواش الذي تنفذه وزارة الشباب، بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى.

وقال وزير الرياضة إن الوزارة حريصة على رعاية جميع ابطال مصر فى جميع الالعاب خاصة المتميزين فيها وعلى رأسها لعبة الاسكواش والتى تمتلك مصر ريادتها على مستوي التصنيف العالمى لجميع الاعمار وعلى مستوى الرجال والأثاث.

تناول الاجتماع مناقشة برنامج تطوير المشروع والتوسع فى فتح مراكز اخري بجميع محافظات الجمهورية وتطرق الاجتماع أيضًا إلى آخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية فى الاسكواش والتى يستضيفها نادى بالم هيلز خلال  الشهر المقبل  فى الفترة من ٦ حتى ١١يوليو المقبل وبمشاركة ١٥ دولة وبعدد ٩٠ لاعب دولى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة والدكتور احمد جمعه معاون الوزير لقطاع البطولة.

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