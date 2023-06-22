الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفيدرالي الأمريكي: لا نتوقع خفض أسعار الفائدة "في أي وقت قريب"

الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي

أعلن الفيدرالي الأمريكي، الخميس، أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، حسبما أفادت بلومبرج الأمريكية.  

وذكر التقرير رتفعت عوائد سندات الخزانة حيث عزز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الرسالة الأخيرة لمجموعة من صانعي السياسة، ما يشير إلى أن البنك المركزي لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الفائدة لأجل عامين التي تعتبر أكثر حساسية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، أعلى مستوياتها منذ مارس. 

وارتفع الدولار مقابل معظم أقرانه في الأسواق المتقدمة. كافح مؤشر S&P 500 لإيجاد أرضية صلبة، بينما تفوق مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية في الأداء وسط المكاسب في الشركات العملاقة مثل Amazon.com Inc. وApple Inc. و Microsoft Corp.

في حديثه أمام لجنة مصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس ، كرر باول رأيه بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام للحد من النمو في الولايات المتحدة واحتواء ضغوط الأسعار. 

أضافت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان صوتها إلى قرع طبول المسؤولين الذين يرغبون في استئناف المشي بعد أخذ استراحة من حملة التشديد الأسبوع الماضي.

وتشهد الأسهم الأمريكية النصف الثاني المضطرب من العام حيث تلحق الآثار المتأخرة للتشديد النقدي القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد ، وفقًا لماركو كولانوفيتش من JPMorgan Chase & Co.

و"في الأسهم ، في ظل غياب التيسير الوقائي الاحتياطي الفيدرالي - مقابل نقاط الاحتياطي الفيدرالي التي تنطوي على زيادتين إضافيتين بحلول نهاية العام - نتوقع خلفية كلية أكثر تحديًا للأسهم في النصف الثاني ، مع تراجع اتجاهات المستهلكين في الوقت الذي يتم فيه إعادة تصنيف الأسهم بشكل حاد ، "قال كولانوفيتش يوم الخميس في مذكرته المستقبلية منتصف العام للعملاء.

في مكان آخر، رفع بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، محذرًا من أنه قد يضطر إلى رفعه مرة أخرى. تأرجح الجنيه بين المكاسب والخسائر.

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