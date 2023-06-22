55 فيلمًا ومسلسل.. أحمد فايق: "الشركة المتحدة" نجحت في الترويج للهوية المصرية عربيًا وعالميًا

قال الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة أنتجت خلال 2022، 37 مسلسلًا تم توزيعها على 13 دولة عربية، إضافة إلى 18 فيلم وُزّعت على 45 دولة حول العالم، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة لتحقيق المد الثقافي المصري عربيًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر - وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية".

وأضاف "فايق" أن الشركة تعتزم تقديم عدد من الافلام المترجمة المصرية تعرض بالصين وعدد من الدول الافريقية، لتأكيد المد الثقافي المصري، مشيرا الى أن برامج الشركة المتحدة موجودة في معظم القنوات العربية.

وأشار “فايق” إلى أن الشركة أبرمت مجموعة من بروتوكولات التعاون مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ففي قصور الثقافة تبدأ التذكرة بها من 10 جنيهات وحتى 100 جنيها وفقا لمبادرة “حياة كريمة”.

وتابع: "المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر تقريرًا يفيد بأن هناك تغيرًا طرأ على 23 ‎%‎ من الوظائف حول العالم، وفي وسائل الإعلام والترفيه تغيرت تلك الوظائف بنسبة 32%، خاصًة مع الانتشار السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجهنا هي الاهتمام بقطاع التدريب للأجيال الجديدة، وتكاتف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الثقافية التي نواجهها، تحسين مناخ المنافسة مطالبا ادارة الحوار الوطني باصدار تسهيلات خاصة في مجال التصوير ووضع قرارات ملزمة للجهات المانحة للتصاريح بإصداره في أوقات وجيزة، من أجل المنافسة.

وطالب بتحويل مدارس مصر إلى قصور للثقافة كون المدارس هو المكان الوحيد الذي نستطيع فيه التواصل مع ابنائنا، وتدريب الطلاب على استخدام الهاتف المحمول والوسائل التكنولوجية الحديثة، مطالبا بأن تكون مشاريع التخرج في المدارس مرتبطة بالثقافة المصرية والهوية الثقافية المصرية، مطالبا باستغلال طاقات الطلاب بشكل أمثل وايجابي من خلال عمل افلام بالموبايلات تعرض على الانترنت، ويكون هناك الزام في المدارس والجامعات بانتاج محتوى ثقافي في مشروعات التخرج.