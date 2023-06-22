كاتبة صحفية لـ"القاهرة الإخبارية": قمة التمويل العالمى بداية تنفيذ توصيات "كوب 27"

قالت فرح عطيات، الكاتبة الصحفية المتخصصة في شؤون البيئة والمناخ، إن قمة التمويل العالمي بمثابة بداية التنفيذ الفعلي لتوصيات قمة "كوب ٢٧"، خاصة أن هذه القمة نتج عنها إنجاز عظيم والمتمثل في صندوق الخسائر والأضرار.

التغيرات المناخية

وأكدت الدكتورة فرح عطيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية الأوروبية لم تلتزم باتفاق ريو عام ٢٠٠٩ بضخ أموال للدول المتضررة من التغير المناخي، ولهذا هناك طلب مستمر من الدول الفقيرة بضرورة تمويلها من جانب الدول المتسببة في التغيرات المناخية.

قمة التمويل العالمي

وأضافت، في حديثها، أن القمة التي استضافتها الدولة المصرية "كوب 27" أكدت أن الدول الإفريقية بحاجة إلى دعم حقيقي لتفادي كوارث التغير المناخي.

وتابع: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس اليوم وحرصه على حضور قمة التمويل العالمي خير دليل على أن ملف التغيرات المناخية ينال أهمية كبيرة من القيادة السياسية المصرية".

واستطرد: "المنطقة العربية وحدها بحاجة إلى ٧ مليارات عالمية لتبني البرامج التنموية لمواجهة التغيرات المناخية".