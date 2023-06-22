الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. شريف منير: الضرائب وراء قلة العروض المسرحية والإعفاء هو الحل

الفنان شريف منير
الفنان شريف منير

قال الفنان شريف منير، إنه لا يجوز أن يكون هناك جمهورية جديدة، دون وجود مسارح، مضيفًا: المسارح موجودة ومبنية لكن لا تُنتج ولا تُقدم أي عروض.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني: لا توجد عروض في المسارح، بسبب الضرائب الكثيرة التي تصل إلى نسبة 57.5 %.

واقترح أن يُعفى المنتج المسرحي تمامًا من جميع الضرائب في العمل، حتى يمكنه تقديم مسرحيات، وتؤخذ الضرائب من الممثلين المشاركين في العمل.

وتابع: لازم المسارح تعمل مرة أخرى، وفي وقت من الأوقات كان فيه 33 فرقة مسرحية بيتنافسوا على العروض وكان بيجي طائرات مخصوص لمشاهدة بعض المسرحيات.

واستطرد: “يوجد طاقات فنية لا تعمل، وأصعب حاجة على الفنان أن المسارح اتقفلت رغم أن أكل عيشه من المسرح.. وفيه ناس قاعدة في البيوت وهما أحسن مني مليون مرة وأحسن من غيري، والفنانين مش لاقيين شغل والمسارح موجودة ومقفولة”.

الفنان شريف منير جمهورية جديدة الضرائب الكثيرة الحوار الوطنى الضرائب المسرحيات

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