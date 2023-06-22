الحوار الوطني.. 6 توصيات للجنة التماسك المجتمعى لمواجهة العنف الأسرى
كشفت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، عن مخرجات وتوصيات الجلسة الأولى للجنة.
جاءت توصيات اللجنة في جلستها الأولى كالتالي:
- ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التي تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوى.
- سرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة.
- توسيع دائرة التوعية.
- أهمية التوعية بالأمراض النفسية.
- التوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة.
- الإلزام بالحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.
جاء ذلك خلال ضوء مشاركات الحضور في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".