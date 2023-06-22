الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. 6 توصيات للجنة التماسك المجتمعى لمواجهة العنف الأسرى

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، عن مخرجات وتوصيات الجلسة الأولى للجنة.

جاءت توصيات اللجنة في جلستها الأولى كالتالي:

- ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التي تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوى.

- سرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة.

- توسيع دائرة التوعية.

- أهمية التوعية بالأمراض النفسية.

- التوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة.

- الإلزام بالحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.


جاء ذلك خلال ضوء مشاركات الحضور في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

الدكتورة نسرين البغدادي مفهوم العنف الايذاء المعنوى القانون الموحد الحوار الوطنى التمكين الاقتصادي الدورات التأهيلية

الأكثر قراءة

رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادى الإسماعيلى

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

"الرعاية الصحية": الاستثمار فى العنصر البشرى على رأس أولويات الهيئة

وزير الصحة يبحث مع "أبوت" الأمريكية تعزيز التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية

موسيمانى منتقدًا صن داونز: كان يجب إقصاء الأهلى من دورى أبطال إفريقيا

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية