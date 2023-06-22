نائب محافظ البحيرة يتفقد شركة السلام لتنمية الثروة الداجنة

قامت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له بتفقد شركة السلام لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمركز إيتاي البارود، والتي تعمل فى مجال تفريخ وتربية الدجاج لإنتاج بيض المائدة واللحم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتحفيز الإنتاج الحيواني والداجني لزيادة الإنتاج وتوفير كل سبل الدعم للمنتجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، وفى ختام زيارتهما اليوم لمركز ومدينة إيتاى البارود.

حيث قاما بتفقد أقسام الشركة المقامة على مساحة 5 أفدنة ونصف وملحق بها مصنع أعلاف وبطاقة إنتاجية 8 آلاف طبق فى اليوم وهي عبارة عن 12 عنبرا مقسمة إلى 3 عنابر للتربية بطاقة 120000 طائر و9 عنابر إنتاج بطاقة 360000 طائر وعدد عمالة 120 عاملا ثابتا وموسميا، والشركة مقامة منذ عام 1998 ولديها خبرة 23 عاما فى المجال الداجني.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة في الإنتاج الحيواني والداجني ولديها خبرات واسعة، لافتة إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المشروعات، خاصة فى مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي لما تمثله من أهمية لدى المواطنين وتوفير الغذاء الآمن بالأسعار المناسبة ولتلبية احتياجات السوق المحلية والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم.

فى إطار سياسة البنك الزراعى المصرى لدعم وتمويل الشركات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحفيز النشاط الصناعي بكل المجالات الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع وعلاء فاروق بتفقد مطبعه دار المنار للطبع والنشر والتوزيع بإيتاى البارود والمقامة على مساحة 6 آلاف متر وبها 350 عاملا ما بين منتظم وموسمى وتقوم بإنتاج الكتب وتبلغ بطاقة إنتاجية تقدر بـ2000 طن ورق سنويا، كما أنها إحدى المطابع الكبرى لطباعة الكتب المدرسية، حيث تعاقدت المطبعة للعام الثانى على التوالى مع وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية.