الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. إيمان مكاوي: تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية يحتاج لتخطيط استراتيجى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت إيمان مكاوي، عضو حزب العدل، إن تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية يحتاج إلى تخطيط استراتيجى للسياسات الثقافية، لتشمل تقييم رؤية وزارة الثقافة وأهدافها ورسالة أكثر وضوحا تشارك فيها جميع تيارات المجتمع.

وتابعت ممثلة حزب العدل أن مسار الإصلاح يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني باختلاف طوائفه وأيديولوجياته.

واقترحت "مكاوي" إنشاء وحدة للجودة بوزارة الثقافة، وعلقت: "إدارة الجودة الشاملة على رأس متطلبات الممارسين والباحثين الأكاديميين حول العالم، فقد أصبحت مفتاح نجاح المؤسسات".

وتناولت "مكاوي" سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وعدم تمييز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لابد وأن تكون تكاملية من أجل خلق منتج ثقافى بمواصفات تنافس السوق العالمية وتنفيذ آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، وكيفية وصوله للجمهور المستهدف فى إطار مفهوم العدالة الثقافية، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

وأشارت القيادية بحزب العدل إلى مقترح إنشاء وحدة الجودة بوزارة الثقافة، فالتطورات المتلاحقة والتقدم السريع في مختلف المجالات لا سيما في ظل العولمة والمنافسة الشديدة، وظهور تحديات كثيرة أصبحت تهدد المنظمات الحكومية والخاصة على اختلاف أنشطتها وأشكالها مما أجبر هذه المنظمات على اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات والتعقيدات من خلال انتهاج الأسلوب العلمي للبحث عن أفضل الطرق التي توصل تلك المنظمات إلى استثمار الطاقات البشرية.

واختتمت "مكاوي" أن الهدف من مقترح إنشاء وحدة "لضمان الجودة بوزارة الثقافة" وتفعيل نظام داخلي لإدارة الجودة لمتابعى وقياس وتقييم خطط العمل في جميع قطاعات وهيئات الوزارة والوصول إلى الريادة والتميز إقليميا ودوليا عن طريق المعايير الدولية للجودة كفلسفة إدارية عصرية، موضحة أن المحاور الرئيسية للمقترح، تتمثل في:

- وضع خطة استراتيجية للسياسات الثقافية وتشمل تقييم رؤية وزارة الثقافة وأهدافها.

- وضع آليات العمل ودعم تبادل الخبرات الفنية والإدارية.

- تفعيل نظام داخلي لإدارة برنامج رقمي مركزي خاص بإدارة الجودة.

إيمان مكاوي العدل تخطيط استراتيجى تيارات المجتمع وفاروق حسنى الديموقراطية

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