الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سياحة.. توعية.. دمج"| جولة سياحية لـ"الاسكندرية بيتك" لدمج الاطفال مجتمعيًا (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تاريخ لا ينضب، وعقول صغيرة قادرة على استيعاب المزيد، وعيون مليئة بشغف التعرف على الآخر، وتاريخ عريق يمتد عبر الاجيال، في هذا السياق انطلقت مبادرة “اسكندرية بيتك”، للتعرف على مدينة الاسكندرية تلك المدينه الكوزموبوليتانيه.

“الدستور” شارك في إحدى جولات المبادرة في رحلتها السياحية بين معالم السكندرية المتنوعة.

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انطلقت الجولة من داخل متحف الإسكندرية القومي، مرورًا بعدد من المعالم الاثرية، وتليها زيارة لكنيسة سانت كاترين، ومنها الى جامع العطارين، وختاما بجولة داخل حصون قلعة قايتباي الاثرية.

سامح نسيم، منسق جولة “اسكندرية بيتك”، قال إن المبادرة تستهدف تعريف الأطفال من الجيل الجديد على معالم الاسكندرية التي لم تتح لهم الفرصة للتعرف عليها، وهذا للتوثيق العقلي والمعرفي لتاريخ الاسكندرية العريق المتنوع عبر الاجيال.

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وتابع “نسيم” لـ"الدستور"، أن الجولة السياحية تستهدف تحقيق الدمج بين المشاركين من الأطفال، وتوعيتهم بتاريخ بلادهم، لغرس مبادئ الانتماء والوعي في عقولهم.  

من جانبها، قالت ناهد فوزي، منسق المبادرة، إن الجولة انقسمت إلى جزئين لاتاحة الفرصة لـ60  طفل، التعرف على معالم الإسكندرية السياحية والأثرية، من خلال التعايش المجتمعي، مع تنفيذ عدد من الالعاب الترفيهية بينهم والتي تتضمن التطبيق العملي لهدف جولتهم لاضافة جانب من المتعه والترفيه على رحلتهم السياحية بجانب المعلومات التاريخية.

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وأكملت أن هذه الرحلة السياحية هي نتاج مجموعة من الورش التدريبية لتعليم الشباب كيف مساعده الاطفال وتوجيههم على نشر السلام وقبول الاخر برغم ثقافته وديانته وعدم التنمر وغيرها من الاخلاقيات المجتمعية التي لابد من التذكير بها باستمرار في ظل التغيرات المجتمعية التي نعاصرها.

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