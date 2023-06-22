الأمل المعلق: خفر السواحل الأمريكى يواصل عمليات إنقاذ الغواصة "تيتان"

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، إنه لا يزال متفائلا بشأن عمليات إنقاذ الغواصة "تيتان" التي تواصل بحثها، على الرغم من أزمة الأكسجين.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، أصرّ خفر السواحل الأمريكي اليوم على أن مهمة متعددة الجنسيات للعثور على غواصة مفقودة بالقرب من حطام تيتانيك لا تزال تركز على إنقاذ الطاقم المكون من 5 أفراد على قيد الحياة على الرغم من المخاوف من نفاد أكسجين السفينة بالفعل.

تابعت أنه تم نشر غواصتين أخريين بدون طيار اليوم، حيث انتقلت عملية البحث المكثف عن تيتانك التي فقدت في مكان ما في منطقة شاسعة من شمال المحيط الأطلسي بين سطح المحيط ونحو 4 كيلومترات تحتها إلى المرحلة الحرجة.

وبناءً على قدرة الغواصة على استيعاب ما يصل إلى 96 ساعة من هواء الطوارئ ، قدر رجال الإنقاذ أن الأكسجين قد ينفد من الركاب في الساعات الأولى من يوم الخميس، لكن مع انقضاء هذا الموعد النهائي المحتمل، قال الأدميرال جون موجر في خفر السواحل الأمريكي إن رجال الإنقاذ "ملتزمون تمامًا".

وأضاف "إرادة الناس في العيش يجب أن تؤخذ في الحسبان أيضًا، لذا فإننا نواصل البحث والمضي قدما في جهود الإنقاذ وانضمت مجموعة كبيرة من الأسطول والخبراء إلى العملية في اليوم الماضي والتقط السونار ضوضاء غير معروفة تحت الماء.

يركز منظمو الاستجابة متعددة الجنسيات، التي تشمل الطائرات العسكرية الأمريكية والكندية وسفن خفر السواحل والروبوتات الموجهة عن بُعد- جهودهم في شمال المحيط الأطلسي بالقرب من الضوضاء تحت الماء التي رصدتها سونار.

ونشرت سفينة الأبحاث الفرنسية أتالانتي روبوتًا غير مأهول قادرًا على البحث في أعماق تصل إلى 6000 متر تحت سطح الماء في وقت سابق من اليوم حسبما أفاد خفر السواحل، وأطلق الخبراء على فيكتور 6000 "الأمل الرئيسي" للإنقاذ تحت الماء.

كما نشرت السفينة الكندية Horizon Arctic أيضًا روبوتًا وصل بالفعل إلى قاع المحيط وبدأ البحث ، كما قال خفر السواحل في تغريدة.

وقال موغر إن السفن التي تحمل طاقمًا طبيًا وغرفة تخفيف الضغط في طريقها إلى المنطقة، رفعت الأصوات الآمال في أن ركاب المركب السياحي الصغير ما زالوا على قيد الحياة رغم أن الخبراء لم يتمكنوا من تأكيد مصدرهم.

فيما أكد كابتن خفر السواحل الأمريكي جيمي فريدريك:"لا نعرف منهم، لأكون صريحًا معك، لكن "علينا أن نظل متفائلين ومتفائلين".