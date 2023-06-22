الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية": الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولويات الهيئة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شارك الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، في مؤتمر كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة NGU الذي انطلق تحت شعار “خارطة الطريق لمهنة الصيدلة.. الفرص والتحديات”، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح بيان الهيئة، أنه خلال الكلمة التي ألقاها نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية تم استعراض تجربة هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بالقوى البشرية، مؤكدًا على أهمية البرامج التدريبية لضمان استمرارية الارتقاء بالعنصر البشري، لافتًا إلى إطلاق ما يقرب من 7000 برنامج تدريبي للعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية سواء فرق طبية أو إدارية، وذلك بموجب 70000متدرب، لافتًا أن الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية لديها 133منشأة طبية معتمدة ومسجلة وفقًا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، منوهًا عن الوحدات التي استحدثتها الهيئة لتحقيق أطر الرعاية الصيدلانية وتفعيل دور الصيادلة الاكلينيكيين والتي تتمثل في إنشاء وحدة للاستخدام الأمثل للدواء والملائمة الدوائية ووحدة لليقظة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية الاستخدام الأمن للدواء واستخدامه بطريقة صحيحة، حيث يمكن توفير أموال كثيرة إذا تم إدارة الدواء واستخدامه بالشكل الصحيح.

انطلق المؤتمر بحضور ومشاركة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اللواء الدكتور طارق عبدالرحمن نائب رئيس الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، دكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وذلك إضافة إلى الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعدد من الحضور المحلي والدولي المتميزين.

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هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي خارطة الطريق لمهنة الصيدلة كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة التأمين الصحي الشامل

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