الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شولتس يعد بزيادة الإنفاق الدفاعى ومواصلة دعم أوكرانيا

شولتس
شولتس

قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن بلاده ستزيد الإنفاق الدفاعى وتواصل دعم أوكرانيا وستضغط على تركيا للسماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، ربما فى الوقت المناسب لقمة زعماء الحلف الشهر المقبل فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

أضاف "شولتس"، فى كلمته أمام البرلمان الألمانى "البوندستاج" الخميس، "أهم مهمة لكل دولة، وكل مجتمع تكمن في ضمان أمن مواطنيها، بدون أمن لا يمكن أن تكون هناك حرية ولا رخاء". 

أشار إلى أن ألمانيا ردت على العملية الروسية فى أوكرانيا بعدة طرق من خلال "اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى"، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأكد مجددًا موقف ألمانيا بأنها ستواصل دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا" فى حربها الدفاعية ضد روسيا. 

وقال إن إجمالى المساعدات العسكرية والاقتصادية الألمانية لأوكرانيا بلغ 16.8 مليار يورو "17 مليار دولار"، و"يظهر بوضوح أننا نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا".

وقال "شولتس" إن ألمانيا بدأت أيضًا في القيام "بدور أكثر نشاطًا إلى حد كبير" في حماية أراضيها وأراضي حلفائها في الناتو.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الحكومات الأوروبية تعمل بشكل جماعي على "وضع الأسس لأوروبا أكثر قدرة على العمل"، مضيفًا: "سنفعل كل ما هو ضروري لحماية أمننا القومي من أي تهديد".

ووجه شولتس الشكر للبرلمان الألماني لموافقته على مشروع ميزانية الأسبوع الماضي تضمن اقتناء معدات عسكرية جديدة للقوات المسلحة الألمانية.

وقال إن برلين مصممة على أن "تفي أوروبا بمسئوليتها للإسهام في الحماية داخل الناتو".

المستشار الألماني أولاف شولتس المانيا شولتس أوكرانيا تركيا

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