كيف تفاعل المصريون مع "نويل روبرتسون" وما فائدة زيارته لمصر؟

على أنغام أغنية «calm down» الشهيرة، ظهر البلوجر الألماني «نويل روبرتسون» الذي يشتهر بقصة شعره «الكيرلي» الضخمة، وهو يرقص داخل عدد من الأماكن السياحية في مصر، ويتفاعل معه مصريون وسياح من كل بلاد العالم بالرقص والغناء.

استضافت مصر «روبرتسون» في زيارة إلى المتحف المصري الكبير، والذي أعرب عن سعادته بتواجده في تلك الأماكن السياحية ومشاهدة الآثار المصرية التي زارها مع مجموعة من الشباب، وتصوير مقاطع فيديو معهم وهو يرقص وهم يتفاعلون معه.

نويل

نويل في مصر

لاقت زيارة نويل روبرتسون البالغ من العمر 26 عامًا، رواجًا واسعًا على محركات البحث ومواقع الإنترنت ومشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة به، إذ يتابعه على موقع «انستجرام» ما يقرب من 4 ملايين شخص حول العالم، بينما موقع «تيك توك» بلغ 30 مليون متابع، وتتضمن صفحته مئات الفيديوهات في دول مختلفة أغلبها وهو يرقص.

تكشف أداة «جوجل تريند» حجم هذا الرواج، حيث بلغت عمليات البحث من قبل المصريين على «نويل» 79 عملية بحث في الدقيقة خلال الساعة الخامسة مساء أمس، ووصلت إلى ذروتها خلال العاشرة صباح اليوم بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

جوجل تريند

بينما بلغت معدلات البحث في محافظة الجيزة على «نويل روبرتسون» 100 عملية بحث في الدقيقة، بينما محافظة القاهرة كانت عمليات البحث بها 82 عملية بحث في الدقيقة، حول زيارته إلى مصر ومقاطع الفيديو التي يقوم بالرقص فيها والترويج للأماكن السياحية.

جوجل تريند

ما الفائدة السياحية؟

يشيد عصام علي، الخبير السياحي، بفكرة الترويج للأماكن السياحية في مصر عبر استضافة مشاهير لاسيما مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي العام 2023: «مصر تسعى إلى عودة معدلات السياحة لما كانت عليه من قبل، وتستخدم تلك الوسيلة مثل دبي وتركيا».

ويوضح أن نويل روبرتسون قدم صور ومقاطع فيديو جذابة له وهو يرقص وحوله المقصد السياحي المصري، ما يساعد على عمليات الترويج، خاصة أن مصر سمحت خلال الفترة الأخيرة لـ74 دولة الدخول عبر التأشيرة الإلكترونية، وزيارة « نويل روبرتسون» ستزيد من الوافدين.

ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة ٣٤٪ على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وبلغت إيرادات السياحة نحو ٤.٩ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، مقارنة بنحو ٣.١ مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

Social Search

شعبية نويل لا تقتصر على موقعي «انستجرام وتيك توك» فقط ولكن لاقت زيارته رواجًا على موقع تويتر أيضًا، إذ أطلق المغردون من مصر 173 ألف تغريدة خرجت من 73 ألف حساب يرحب بزيارة البلوجر الألماني ويعيد نشر صورة داخل الآثار المصرية بحسب أداة Social Search.

بينما أداة Social Bearing توضح أن التفاعل على زيارة نويل لمصر بلغ ذروته منتصف يوم أمس، بموجب 100 تغريدة في الساعة الواحدة، وتواصل التفاعل حتى صباح اليوم بنحو 89 تغريدة في الساعة، وما زال التفاعل مستمرًا على زيارة البلوجر الألماني.

يعلق عصام على أن اختيار نويل لمصر بأنه نابع من كونها أهم الحضارات ولها مكانته وتراثه، ويفيد السياحة الألمانية لكونه ألمانيًا فخلال الموسم السياحي 2022 تصدر ألمانيا أعداد الوافدين لمصر بموجب مليون و200 ألف سائح، ومتوقع بعد زيارته أن يزيد عدد الوافدين من ألمانيا تحديدًا.

ويبين أن زيارة البلوجر الألماني من المتوقع أن تدفع عددًا كبيرًا من بلوجر أوروبا إلى زيارة المقصد السياحي المصري، والاطلاع على المنتجعات المصرية والأماكن الثقافية السياحية داخل مصر، لأن هناك قنوات إعلام ألمانية غطت زيارته وسيكون للأمر مردود إيجابي خلال الفترة القادمة.