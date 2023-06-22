الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 في حادث سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر اتجاه قنا أسفر عن إصابة 4 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم، حيث تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى قنا العام الأقرب إلى مكان الحادث.

البداية عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد باختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وإصابة مستقليها وتم نقلهم للمستشفى ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من صينية قنا نتج عن الحادث إصابة 4 مواطنين بإصابات مختلفة.

تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع آثار الحادث من على الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم نظرا لأنها الأقرب لمكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي عجلة القيادة الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر

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