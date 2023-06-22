موسيماني منتقدًا صن داونز: كان يجب إقصاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لفريق الوحدة الإماراتي، عن فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي وما يحتاجه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق صن داونز متصدرًا جدول ترتيب مجموعته على حساب الأهلي، ولكنه ودّع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية 2022-2023، بعدما خسر أمام الوداد المغربي.

وانتهت منافسات المسابقة بتتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلّب على الوداد المغربي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في المباراة النهائية.

موسيماني يتحدث عن أداء الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2023

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "Sundayworld" ، تصريحات موسيماني، قائلًا: "صن داونز فريق قوي حقًا، ولكن ينقصه النضج والحصول على خبرة أكبر، سواء من اللاعبين أو المدرب، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "في رأيي، صن داونز كان أفضل فريق في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وقدّم أداءً رائعًا، ولكنه يحتاج إلى أكثر من ذلك لحصد اللقب".

وأوضح مدرب صن داونز السابق: "الأهلي كان أقوى قليلًا هذا العام، لكن صن داونز سحقهم بنتيجة (5-2)".

وتابع: "صن داونز كان عليه ألا يُبقي الأهلي ويسمح بعودته إلى البطولة، بل إقصائه من مرحلة دور المجموعات على الفور من أجل حصد اللقب الأفريقي".

تصريحات بيتسو موسيماني

وأكمل تصريحاته: "الأهلي كان يحتاج للفوز فقط، وكنت أتوقع ذلك، وحدث بالفعل".

وشدد: "لا أريد التحدث عن هذه الأشياء؛ لأنها سلاح ذو حدين، وقد يبدو وكأنك تسخر من الأمر".

وبسؤاله عن أضعف فريق في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، أجاب موسيماني: "الترجي التونسي كان الأضعف هذه النسخة، والزمالك أيضًا لم يكن في أفضل مستوياته وخسر الكثير من اللاعبين الجيدين".

واختتم موسيماني تصريحاته، قائلًا: "كما قلت، لقب دوري أبطال أفريقيا لا يتعلق بمدى روعة أدائك، ولكن بالتواجد في المكان المناسب والوقت المناسب".

وشهدت النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، تألقًا لفريق صن داونز الذي وقع في فخ التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، الأمر الذي منح الأهلي فرصة التأهل إلى أدوار خروج المغلوب، بعدما فاز على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة.

يذكر أن بيتسو موسيماني كان قد رحل عن منصبه كمدير فني لفريق أهلي جدة السعودي، بعدما قادهم للتأهل إلى دوري الروشن السعودي الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024.