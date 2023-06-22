عودة التيار الكهربائي تدريجيًا بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عودة خدمات الكهرباء تدريجيًا بعد انقطاعها على مستوى المحافظة، نتيجة عطل بالمحطة الرئيسية المغذية للمحافظة وبعض المناطق بالمحافظات المجاورة.

وأوضح الزملوط، أنه تم تشغيل الخدمة بمركز الخارجة وجارِ تشغيل باقي المراكز تباعًا بعد التأكد من استقرار الجهد الكهربائي، موجهًا برفع درجة الاستعداد بالمرافق الحيوية وخاصة المستشفيات ومحطات مياه الشرب والمخابز، للتأكد من جاهزية مولدات الاحتياط لمواجهة أي طوارئ أو انقطاع للكهرباء.

وقال وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد المهندس ياسر عمر، في بيانٍ له اليوم، إنه حدث اختفاء جهد في مغذيات المحافظة من مصدري التغذية وهما خط نجع حمادي - أبو طرطور بالخارجة، والثاني توشكى العوينات - بلاط، وجرى تنسيق العمل مع شبكات التغذية وعودة الجهد مرة أخرى وإعادة تشغيل التيار الكهربي مرة أخرى واستقرار وانتظام التيار الكهربي.

وأكد البيان الصادر من المحافظة، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مع تفعيل غرفة مواجهة الكوارث والأزمات، وهي في حالة انعقاد دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولي الكهرباء، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وكان قد انقطع التيار الكهربائي عن محافظة الوادي الجديد بالكامل مما تسبب في إصابة المحافظة بحالة من الشلل.

وأكد مصدر مسؤول بالكهرباء ان سبب انقطاع الكهرباء يرجع لعطل في الخط الرئيسي بنجع حمادي، وأعلنت المستشفيات والوحدات الصحية تشغيل مولدات الكهرباء حتى لا تتأثر المنظومة الطبية.

وقال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم اعادة توصيل التيار الكهربائي بالكامل لمحافظات الأقصر وأسوان وبعض مراكز قنا التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي لوجود عطل طارئ بمحطة محولات نجع حمادي جهد 500 ك.ف.أ.