الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عطل يضرب "واتساب ويب".. وروّاد السوشيال: "إحنا مش عايشين على الكوكب"

واتساب ويب
واتساب ويب

ضرب عطل موقع التواصل الاجتماعي منصة شركة ميتا، “واتساب ويب”،، حيث يواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا، عطلًا فنيًا، مما أثار جدل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا، مشكلة الدخول على التطبيقات نتيجة وجود عطل فني في برنامج "واتساب ويب"، التابعة لشركة ميتا.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"، بسبب العطل الذي ضرب موقع “واتساب ويب" فجأة، وهو الأمر الذي أثار غضب المستخدمين عبر السوشيال ميديا، وكتبوا عنه عبر صفحاتهم الشخصية عن هذا العطل الذي تسبب في حيرتهم في البداية.

روّاد السوشيال

وكتب حساب يحمل اسم محمد المصري، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عطل واتساب ويب قائلًا: "يوجد حاليا عطل بموقع واتساب ويب والعطل سببه شركة ميتا العطل موجود من امبارح بالليل وكان بيظهر عند البعض وليس جميع المستخدمين ولكن فى الوقت الحالي المشكلة بدأت تظهر عند الجميع , متقلقش المشكله عامه ومنتظرين شركة ميتا تحل المشكله".

 

https://www.facebook.com/Almasri.4Here/posts/pfbid02nWEXuXvnB2NPoye4FiLTta5K9U8iiX36Uv69cxXQ9uxivRJT6DBMfYLwFfqKgHjtl

علّق عمر هشام، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وواجه مشكلة في استخدام موقع واتساب ويب قائلًا: " فيه مشكلة من امبارح الصبح في واتساب ويب"، ليرد حساب يحمل اسم محمد أمين، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " انا الوحيده اللي ملاحظتش انه بايظ"، وكتب علي التركي من مستخدمي فيسبوك عبر منصة التواصل الاجتماعي قائلًا: " امتا حصل ده احنا مش عايشين على الكوكب معاكو ولا اي"، وربط حساب حمل اسم سامر هريدي، من روّاد السوشيال ميديا، العطل الذي ضرب واتساب ويب بحركة الكواكب والأبراج قائلًا: " صاحبهم مارك برج الجدي واليوم زحل عم يوقف بالحوت وهاد بيسبب للجدي مشاكل بالتواصل ووسائل الاتصال والنقل الحديثة".

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