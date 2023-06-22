جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بطريق قرية برما بعد تغيبه عن منزله منذ أمس الأربعاء.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سائق توك بطريق قرية برما دائرة مركز طنطا.. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الجثه لشاب يدعي "محمود . ك .م" مقيم قرية الكرسة دائرة مركز طنطا ومتغيب عن منزله منذ أمس وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي وإبلاغ النيابة العامة وجار عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتكثيف جهود البحث لضبط المتهمين.