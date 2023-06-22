الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بطريق قرية برما بعد تغيبه عن منزله منذ أمس الأربعاء.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سائق توك بطريق قرية برما دائرة مركز طنطا.. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الجثه لشاب يدعي "محمود . ك .م" مقيم قرية الكرسة دائرة مركز طنطا ومتغيب عن منزله منذ أمس وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي وإبلاغ النيابة العامة وجار عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتكثيف جهود البحث لضبط المتهمين.

جهود لكشف غموض العثور على جثة سائق هوك بطريق قرية

الأكثر قراءة

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

حيثيات المشدد والعزل لخبيرة بوزارة العدل (مستند)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية