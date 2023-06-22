"قومي البحوث" يعقد مؤتمرا لحماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر “حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء” التي نظمتها المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث، تحت رعاية وبرئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.

حضر المؤتمر نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية بالمركز، الدكتورة لمياء صديق أمين عام المؤتمر، الدكتور محمد عيد سكرتير عام المؤتمر، ونخبة من العلماء والخبراء من مصر في مختلف المجالات الزراعة، الصناعة ، الصحة ، الغذاء ،الاستثمار ، التعليم، الإعلام ،البيئة ، التجارة، الابتكار.

وأشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز رئيس المؤتمر - في تصريح اليوم - إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من الأهمية الكبرى للثروة الحيوانية التي تواجه العديد من الأزمات والتي تستوجب إيجاد حلول سريعة وفعالة.

وقال إنه تم خلال فعاليات المؤتمر بحث عدد من المحاور المهمة في مقدمتها تأثير المعاملات الهرمونية في مفرخات البلطي النيلي على صحة وسلامة الإنسان والأسماك وصحة وأمراض الأسماك وأثرها على الآداء الاقتصادي لمزارع الأسماك.

وأضاف أن المؤتمر ناقش كذلك كيفية تحسين الظروف البيئية لإنتاج أسماك بنظم صديقة للبيئة إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي لسلالات الأبقار والجاموس المحلية.

وأكد القائم بأعمال رئيس المركز أنه تم إلقاء الضوء على أهمية مراكز التلقيح الاصطناعي، وسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.