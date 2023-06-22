برشلونة وريال مدريد يفتتحان مشوارهما بالدوري الإسباني بمواجهة خيتافي وأتلتيك بيلباو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، اليوم الخميس، عن جدول مباريات المسابقة في الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، يوم 13 أغسطس 2023، وينتهي في 26 مايو 2024.

رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد جدول مباريات الموسم الجديد

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، حددت خلاله فترة توقف لأعياد الميلاد من 22 ديسمبر 2023 حتى 1 يناير 2024، على أن يتم استئناف منافسات المسابقة يوم 2 يناير.

وأسفرت قرعة الدوري الإسباني، عن خوض فريق برشلونة مواجهة قوية أمام خيتافي، على ملعب الأخير، في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد 2023-2024، بينما يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره أتلتيك بيلباو في قمة نارية مبكرة بين الفريقين.

في حين يواجه أتلتيكو مدريد نظيره غرناطة، أما إشبيلية سيكون أمام مواجهة قوية مع نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2023-2024، على النحو التالي:

- برشلونة ضد خيتافي

- ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

- أتلتيكو مدريد ضد غرناطة

- إشبيلية ضد فالنسيا

- ألميريا ضد رايو فاييكانو

- سيلتا فيجو ضد أوساسونا

- لاس بالماس ضد ريال مايوركا

- فياريال ضد ريال بيتيس

- ريال سوسيداد ضد جيرونا

- قادش ضد ديبورتيفو ألافيس

ويشارك في الموسم الجديد 2023-2024، مشاركة ثلاث أندية صعدت من الدرجة الثانية، وهم: غرناطة، لاس بالماس بالإضافة إلى ديبورتيفو ألافيس الذي تأكد صعوده بعد الفوز على ليفانتي.

يذكر أن فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.