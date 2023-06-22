الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 461 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 461 ألف طن حتى اليوم الخميس، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الخميس 1278 طنًا و112 كيلو جرام من القمح، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن أجهزة المحافظة ومديرية التموين قدموا كل التسهيلات وسبل الدعم، للموردين والمزارعين لتوريد محصولهم من القمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الموردين والمزارعين، وأن موسم التوريد يسير بشكل أكثر من جيد، خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة، قد حققت المستهدف توريده من القمح لهذا الموسم.

محافظ المنيا توريد 461 ألف طن قمح الشون والصوامع بمراكز المنيا موسم توريد القمح بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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