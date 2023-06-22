الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ600 جنيه.. تجار ملابس الإحرام: زمن الجاهز انتهى والتفصيل هو الحل

ملابس الإحرام
ملابس الإحرام

حالة من الركود يعيشها أصحاب محال ملابس الإحرام تزامنا مع موسم الحج، والتي ضربت محالهم بعد جائحة كورونا وحتى الوقت الحالي على أمل أن تعيد رونقها وتنتعش من جديد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار ملابس الإحرام على مدار العامين الماضيين وهو ما جعل الأزمة تتفاقم.

"الدستور" رصدت آراء عدد من تجار ملابس الإحرام بالعتبة وحجم الإقبال عليها خلال موسم الحج الحالي في التقرير التالي:

يقول محمد عبدالله، أحد المسئولين عن محل ملابس الإحرام بالعتبة بالقاهرة، إنه على مدار المواسم الماضية وهناك حالة من الركود يعيشها أصحاب محال ملابس الإحرام الجاهزة، لافتا إلى أن بعد جائحة فيروس كورونا توقع أصحاب محال الإحرام أن الوضع سوف يتغير إلا أنه حالة الركود استمرت حتى الوقت الحالي بسبب توجه الحجاج للتفاصيل أكثر من الجاهز.

وأوضح عثمان عبدالهادي، أحد تجار ملابس الإحرام بمنطقة العتبة التابعة لمحافظة القاهرة، أن هناك ارتفاع في أسعار ملابس الإحرام مقارنة بالاعوام الماضية وهو ما يجعل الحجاج يتوجهون للملابس التفصيل كونها تكون أقل في التكلفة.

واستكمل حديثه بأن أسعار ملابس الإحرام لهذا العام تراوحت ما بين ٢٠٠ لـ٦٠٠ جنيه على حسب الخامة والأشكال المطلوبة، فعن ملابس الخاصة بالرجال التي تضم (إزار- حزام الوسط - دبابيس المشبك)، حيث سعر الإزار يبدأ من 300 جنيه فأعلى، حسب الخامة، سعر حزام الوسط في حدود 30 جنيها، سعر دبابيس مشبك كبير في حدود 5 جنيهات للمشبك الواحد، والاجمالي في ملابس إحرام الرجال يبدأ من ٥٠٠ أو ٦٠٠ جنيها.

أما عن ملابس الإحرام الخاصة بالسيدات تبدأ من 200 جنيها للعباية، وتضم ملابس إحرام السيدات (عباية - طرحة أو خمار- جورب - شبشب) سعر الطرحه الحريمي يبدأ من 50 جنيها، سعر حذاء خفيف يبدأ من 100 جنيه، سعر الجورب الحريمي يبدأ من 10 جنيهات.

أوضح سعيد الطيب، أحد بائعين ملابس الإحرام بمنطقة العتبة التابعة لمحافظة القاهرة، أن زمن الجاهز انتهى والتوجه بشكل عام خلال الفترة الحالي أصبح التفصيل أكثر من الجاهز، كونه يجد فيه الحجاج التفصيلات والأشكال التي يبحثون عنها وتكون أقل في التكلفة.

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