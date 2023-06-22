تامر صالح: نادى مدينتى يحرص على استضافة البطولات المحلية والدولية الكبرى

قال تامر صالح، نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة تمتلك عددًا من الأندية الرياضية، من بينها نادي مدينتي، وهو أكبر ناد رياضي واجتماعي في مصر على مساحة 200 فدان، ويضم ملاعب ومنشآت مصممة وفقًا للمعايير العالمية جاهزة لممارسة أكثر من 28 رياضة فردية وجماعية.

خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق بطولة قاضية للفنون القتالية

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق بطولة "قاضية" للفنون القتالية، أن النادي يحرص على استضافة البطولات المحلية والدولية الكبرى، ويقدم الدعم الكامل لهذه البطولات لتقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية، ويتعاون مع شركة فنارة للتسويق الرياضي لاستضافة بطولة قاضية، ومع شركة تذكرتي لبيع التذاكر إلكترونيًا.

خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن انطلاق بطولة قاضية للفنون القاتلية

واستضاف نادي مدينتي الرياضي أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة قاضية، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب، والإعلان عن جدول مباريات البطولة التي تنعقد غدًا بأحد ملاعب النادي.

خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن انطلاق بطولة قاضية للفنون القاتلية

حضر المؤتمر، ظهر اليوم الخميس، بالمبنى الاجتماعي بنادي مدينتي الرياضي، تامر صالح، نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويوسف قدري، رئيس قطاع التسويق بأندية مجموعة طلعت مصطفى، ومصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة للتسويق الرياضي، المنظمة لبطولة "قاضية"، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.