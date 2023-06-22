الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان "30 يونيو".. ويوجه برفع الإشغالات

القاضى يتفقد أعمال
القاضى يتفقد أعمال تطوير ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميدان 30 يونيو «بالاس سابقًا» بحى وسط مدينة المنيا، وذلك للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة معدلات أداء العمل، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا، وبالتوازى مع توجهات الدولة للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الميدان تأتى إهداءً من حزب «مستقبل وطن»، موجهًا بتقديم كل أوجه الدعم لضمان إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة؛ تمهيدًا لافتتاح الميدان أمام المواطنين، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لمدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ووجّه المحافظ، خلال جولته، برفع كل حالات الإشغال على جانبىّ الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميادين؛ بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين وسائقى المركبات، خاصة وقت الذروة.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسية مستمرة بكل مركز ومدينة، لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات لضمان سرعة إنهاء الأعمال.

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محافظ المنيا تطوير ميدان 30 يونيو رفع الأشغالات علي جانبي الطريق اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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