الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"علاج الإدمان": تدريب 12400 متعافٍ منذ إطلاق مبادرة "حرفي"

علاج الإدمان
علاج الإدمان

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يومًا رياضيًا للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا، تزامنًَا مع اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات.

ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وشارك الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المتعافين من تعاطي المواد المخدرة لعب كرة القدم، بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا.

جاء ذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية،  بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

وقام بتسليم الفريق الفائز في الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان، كأس البطولة، كما تفقد "عثمان" ورش التدريب المهني للمتعافين، حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة  موسيقى، وقاعة كمبيوتر".

وأعلن الصندوق عن تم تدريب ما يقرب من 12400 متعافٍ منذ إطلاق مبادرة “حرفي”، كذلك إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

الأنشطة الرياضية الإدمان والتعاطي التضامن الاجتماعي التدريب المهني الدكتور عمرو عثمان الخط الساخن الدمج المجتمع الدمج المجتمعي

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