وزيرة التضامن توجه بتكثيف تنفيذ برامج التدريب لمتعافى الإدمان

تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ الأنشطة وبرامج التأهيل الاجتماعي والنفسي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأيضًا برنامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب المهني بمراكز العزيمة في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفى به العالم في شهر يونيو من كل عام.

ووجهت نيفين القباج بتكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين، لافته إلى أنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، حيث تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية.

وأعلنت وزيرة التضامن عن تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا، ويعد أكبر قسم على مستوى المحافظة، كذلك تشغيل عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كل الخدمات العلاجية مجانًا، بجانب أقسام حجز داخلى للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني "ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء" لتعليم المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل.