بعد نفاذ الأكسجين.. الإحباط يصيب فرق البحث عن غواصة "تيتانك" المفقودة

وصف ريان رامزي، قبطان غواصة سابق في البحرية الملكية البريطاني، الوضع الحالي المتعلق بالبحث عن الغواصة المفقودة “تيتان” بأنه "كئيب"، حيث أصيبت فرق الإنقاذ بالإحباط بعد علمهم أن مخزون الأكسجين الموجود على متن الغواصة قد نفذ بشكل نظري، أي أن عمليات البحث تقتصر على جسم الغواصة وجثامين من كانوا على متنها.

نظرة قاتمة ونفاذ الأكسجين

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هناك نظرة قاتمة بين فرق البحث الآن، حيث يتجسد الحادث المأسوي مع وصول عمليات البحث لمراحلها النهائية، وتحول المهمة من إنقاذ إلى بحث فقط.

وتابعت أن الإعلان بشكل نظري عن نفاذ الأكسجين من الغواصة لا يعني عدم استكمال عمليات البحث الجارية حتى الآن، حيث من المقرر أن تستمر لعدة أيام أخرى، ولكن الحقيقة فإنه من الصعب العثور على أي ناجيين من هذا الحادث المأسوي.

وأضافت أن ثاني أكسيد الكربون أيضًا عنصر قاتل بالنسبة للركاب بالإضافة إلى البرودة، ما يعني أنه ستكون معجزة إذا كان هناك ناجون منها حتى الآن.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قبل ساعات من إعلان نفاذ الأكسجين على متن الغواصة المفقودة تيتان، وصلت مركبة يتم تشغيلها عن بعد إلى قاع البحر وبدأت البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.

وغرد خفر السواحل، قائلاً: "نشرت السفينة الكندية هورايزون أركتيك ROV التي وصلت إلى قاع البحر وبدأت البحث عن الغواصة المفقودة".

وتابع: "تم نشر مركبتين في قاع البحر بالقرب من حطام سفينة تايتنيك في خطوة لتعزيز وتكثيف عمليات البحث".

وفقًا لتقديرات خفر السواحل الأمريكية، يُعتقد أن إمدادات الأكسجين القابلة للتنفس في تيتان لمدة 96 ساعة قد نفدت - على الرغم من أن هذه مجرد تقديرات وسيعتمد الكثير على الإجراءات التي اتخذها الركاب للحفاظ على الهواء.

ويقول الخبراء إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الغواصة موجودة على السطح أم في قاع البحر، ويحذرون من أن "أسابيع من المسح المكثف" قد تكون مطلوبة لتحديد موقعها.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الغواصة تيتان فقدت خلال رحلة سياحية فريدة من نوعها لتفقد حطام السفينة تايتنيك، وهي رحلة مخصصة للأثرياء حيث يبلغ سعر الرحلة 250 ألف دولار للفرد الواحد، وهي تحمل 5 أشخاص فقط.