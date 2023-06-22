الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد نفاذ الأكسجين.. الإحباط يصيب فرق البحث عن غواصة "تيتانك" المفقودة

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

وصف ريان رامزي، قبطان غواصة سابق في البحرية الملكية البريطاني، الوضع الحالي المتعلق بالبحث عن الغواصة المفقودة “تيتان” بأنه "كئيب"، حيث أصيبت فرق الإنقاذ بالإحباط بعد علمهم أن مخزون الأكسجين الموجود على متن الغواصة قد نفذ بشكل نظري، أي أن عمليات البحث تقتصر على جسم الغواصة وجثامين من كانوا على متنها.

نظرة قاتمة ونفاذ الأكسجين

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هناك نظرة قاتمة بين فرق البحث الآن، حيث يتجسد الحادث المأسوي مع وصول عمليات البحث لمراحلها النهائية، وتحول المهمة من إنقاذ إلى بحث فقط.

وتابعت أن الإعلان بشكل نظري عن نفاذ الأكسجين من الغواصة لا يعني عدم استكمال عمليات البحث الجارية حتى الآن، حيث من المقرر أن تستمر لعدة أيام أخرى، ولكن الحقيقة فإنه من الصعب العثور على أي ناجيين من هذا الحادث المأسوي.

وأضافت أن ثاني أكسيد الكربون أيضًا عنصر قاتل بالنسبة للركاب بالإضافة إلى البرودة، ما يعني أنه ستكون معجزة إذا كان هناك ناجون منها حتى الآن.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قبل ساعات من إعلان نفاذ الأكسجين على متن الغواصة المفقودة تيتان، وصلت مركبة يتم تشغيلها عن بعد إلى قاع البحر وبدأت البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.

وغرد خفر السواحل، قائلاً: "نشرت السفينة الكندية هورايزون أركتيك ROV التي وصلت إلى قاع البحر وبدأت البحث عن الغواصة المفقودة".

وتابع: "تم نشر مركبتين في قاع البحر بالقرب من حطام سفينة تايتنيك في خطوة لتعزيز وتكثيف عمليات البحث".

وفقًا لتقديرات خفر السواحل الأمريكية، يُعتقد أن إمدادات الأكسجين القابلة للتنفس في تيتان لمدة 96 ساعة قد نفدت - على الرغم من أن هذه مجرد تقديرات وسيعتمد الكثير على الإجراءات التي اتخذها الركاب للحفاظ على الهواء.

ويقول الخبراء إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الغواصة موجودة على السطح أم في قاع البحر، ويحذرون من أن "أسابيع من المسح المكثف" قد تكون مطلوبة لتحديد موقعها.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الغواصة تيتان فقدت خلال رحلة سياحية فريدة من نوعها لتفقد حطام السفينة تايتنيك، وهي رحلة مخصصة للأثرياء حيث يبلغ سعر الرحلة 250 ألف دولار للفرد الواحد، وهي تحمل 5 أشخاص فقط.

الغواصة المفقودة تيتان خفر السواحل الإحباط الأكسجين

الأكثر قراءة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالتجمع

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية