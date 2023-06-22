وزير الطيران المدنى: تكنولوجيا علوم الطيران والاتصالات هى مستقبل صناعة النقل الجوى

مع اقتراب انتهاء فعاليات معرض باريس الجوى «لوبورجيه»، واستمرارًا فى سلسلة اللقاءات المكثفة التى يجريها الفريق بقيادة محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والوفد المرافق له خلال مشاركتهم فى هذا الحدث العالمى المهم، تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسئولى كبرى الكيانات الاقتصادية المختصة بصناعة النقل الجوى، حيث اجتمع مع كل من مسئولى شركة «Avalon»، وشركة «Air Lease Corporation» المتخصصين فى شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء من شركات الطيران فى جميع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة «Embraer Commercial Aviation» المتخصصة فى الطيران التجارى وتصنيع وتطوير تصميمات الطائرات، وقد تم استعراض خدمات ما بعد البيع التى تقدمها إمبرير خاصة لطائرات «إير كايرو»، ومناقشة التعاون المشترك المستقبلى بين الجانبين.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة أسطول شركة مصر للطيران وإيركايرو خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليًا من أعمال تطوير وتحديث ومشروعات تنموية تتم على كل الأصعدة، سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات أو تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران، وكذلك تحديث وتطوير أسطول شركتى مصر للطيران وإيركايرو.

وتم الاجتماع مع شركة Honeywell M&E، وهى إحدى أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، بالإضافة إلى شركة «EGIS»، وهى مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها فى مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة «The Carlyle Group» المختصة بالاستثمار فى مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية واستراتيجيات فى السوق العالمية، بالإضافة إلى شركة CALC المتخصصة فى تأجير وشراء الطائرات والمحركات وتوريد المعدات، وهى تعد من بين أهم الشركات على مستوى العالم المتخصصة فى هذا الشأن.

فى هذا السياق، أثنى الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة فى معرض «لوبورجيه»، الذى يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة فى مجال صناعة النقل الجوى.

وأضاف سيادته أن فعاليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة فى علوم وتكنولوجيا صناعة الطيران والاتصالات، وبمشاركة أكثر من 2450 عارضًا من 49 دولة، والتى تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة فى المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأمانًا.