الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف الوادي الجديد يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارمينا

كنيسة
كنيسة

تراس الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالفرافرة.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد تذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط .

شارك معه في إتمام صلوات القداس الإلهي، القمص فيلبس المحرقي والقس بيشوي ملاك.

وكان قد ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، أمس الأربعاء، صلوات عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بالفرافرة، وخلال إتمامه صلوات العشية طيب رفات القديس مارمينا.

و عقب ترؤسه صلوات العشية أنشد كورال الكنيسة بعض الترانيم الروحية، واختتم نيافته العشية بكلمة روحية
 

- احتفالات عيد مارمينا

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بمريوط، والتي عرفت في كتب التاريخ بـ"منطقة بو مينا"، فبعد اكتشاف القبر وظهور العديد من قصص المعجزات منه، ألح أهالي مدينة الإسكندرية على البابا أثناسيوس الرسولي سرعة بناء كنيسة على اسم الشهيد، وبالفعل تم بناء الكنيسة (363- 364)، وكانت كنيسة في غاية الجمال والفخامة.

وتوجه البابا ثاؤفيلس البطريرك الـ23 لزيارة المنطقة فقرر توسيع المنطقة وبناء كاتدرائية كبرى.

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