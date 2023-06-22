الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يُشيد بأرقام وإنجازات محمد صلاح منذ 2017

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد نادي ليفربول الإنجليزي بتألق نجمنا المصري محمد صلاح، وأرقامه التي حققها منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.

وكان محمد صلاح قد حطّم العديد من الأرقام القياسية مع ليفربول، منذ انضمامه إلى الريدز في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي.

ليفربول يُشيد بأرقام وإنجازات محمد صلاح

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر"، أرقام وإنجازات محمد صلاح التي حققها مع الريدز طوال الـ6 سنوات الماضية، سواء الفردية أو الجماعية.

وشارك محمد صلاح في 305 مباريات مع ليفربول، سجل خلالها 186 هدفًا في جميع البطولات، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وكانت بدايته يوم 12 أغسطس 2017، حيث سجل 4 هاتريك، وقدم 74 هدفًا.

وعلى مدار السنوات الماضية، حصد محمد صلاح العديد من الجوائز الفردية، مثل جائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين في عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليز في عامي 2018 و2022.

كما توّج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2017-2018، وهدّاف البريميرليج 3 مرات في أعوام 2018، 2019 و2022، وجائزة أفضل صانع ألعاب في عام 2022، بجانب جائزة أفضل لاعب من اتحاد الكتاب الإنجليزي في عامي 2018 و2022.

كذلك حصد عدة جوائز جماعية مع فريق ليفربول، مثل الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، الدرع الخيرية، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

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