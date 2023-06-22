الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبول دفعة جديدة بمعهد تمريض المنتزة بالإسكندرية

معهد التمريض
معهد التمريض

أعلن الدكتور محمد محمود مهران، رئيس مجلس إدارة جمعية التآلف الأسري، عن بدء تشغيل المعهد الفني للتمريض بالمنتزة بإشراف وزارة الصحة والسكان، وقبول دفعة جديدة بنظام الخمس سنوات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية فقط، وبدء سحب كراسات الشروط من الأسبوع المقبل.

وقال محمد مهران، إن المعهد يهدف للارتقاء بالتعليم الفني الصحي، وسد حاجة الدولة والمؤسسات الصحية السكندرية من التمريض، نظرا للعجز الشديد التي تواجهه الكثير من المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن الطالب يكلف بالمستشفيات الحكومية، فور تخرجه للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأوضح "مهران" أنه تم تشكيل مجلس لإدارة المعهد برئاسة المهندس محمود مهران، خبير التعليم الفني للإشراف على العملية التعليمية، وتعيين مديرين متخصصين، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال التمريض والطب والمواد العلمية، واختيار المتميزين من مدرسي المواد الثقافية، فضلاً عن إعداد برامج مطورة من جانب إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة لتقديم كوادر تمريضية عالية المستوى.

من جانب، أكد المهندس محمود مهران، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن مدرسة التمريض بالمنتزه تمنح مؤهل دبلوم فوق متوسط في التمريض، يستطيع الطالب به استكمال دراسته عقب ذلك بكليات التمريض، مشيراً إلى أنها تعد أحدث الكيانات التابعة لوزارة الصحة المصرية، التي تعد فني تمريض ماهراً لسوق العمل، لديه القدرات الكاملة في استخدام كافة الأجهزة والأدوات، والتعامل مع المرضى بطريقة أمنة، وبكل دقة وحذر، بأمانة مطلقة في أداء رسالته.


وفي هذا الصدد، أوضحت سهى مصطفى مدير المعهد، ونقيب تمريض الإسكندرية، أن القبول سيتم بداية وفقا لتنسيق وزارة الصحة ثم سيتم قبول المجاميع الاعلي المتقدمة، مؤكدة أن مدارس التمريض تساهم في توفير فرص عمل للخريجين بمختلف المستشفيات، بحيث يكون الطلاب مؤهلين لسوق العمل في مجال التمريض.

 

 

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اختبارات القبول إسكندرية الإسكندرية التعامل مع المرضي الدكتور محمد محمود مهران المؤسسات الصحية المستشفيات الحكومية

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