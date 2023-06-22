الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع صكوك أضاحى على ٤٠ أسرة أولى بالرعاية بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة للبنك الزراعى المصرى برئاسة المهندس علاء فاروق. 

جاء ذلك خلال توزيع اللواء خالد شعيب بحضور المحاسب أسامة المصرى نائب رئيس البنك رئيس قطاع الإسكندرية ومطروح، المحاسب جمال خليل مدير البنك بمطروح، الصكوك المهداة  للأسر الأولى بالرعاية بعدد ٤٠ أسرة بمبلغ ٣٢٠ ألف جنيه  تتضمن فئات ٢٠٠ و٢٥٠ جنيهًا للصك. 

وأوضح المحافظ أنه يتم الشراء حسب احتياجات كل أسرة، في إطار جهود المشاركة المجتمعية مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين خاصة الأولي بالرعاية.

في سياق آخر، كان قد عقد لقاء خدمة المواطنين الدورى برئاسة اللواء خالد شعيب، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية، استمرارًا لجهود المحافظة وحرصًا على اللقاء الدورى مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها  وإزالة المعوقات.

واستعرضت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، جهود الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، لعدد ١٩١ مستفيدًا بإجمالي  مبلغ ٢،٠١٣ مليون جنيه، وذلك  ضمن مساعدات  مالية  وعلاجية  متنوعة  لعدد ٨٠٥٦ حالة بتكلفة ٥،٣ مليون جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٣٣٧١٨ طلبًا.

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