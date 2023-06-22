الحوار الوطنى.. جمال الكشكى: الثقافة عصب بناء الدولة

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الثقافة هي العمود الفقري الثابت على مدار آلاف السنين في مصر، مؤكدًا أن عصب بناء الدولة هو الثقافة والحفاظ عليها واجب وطني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وقال الكشكي إن هناك مجموعة من الكتب أقترح أن تطبق كمنهج إجباري في الجامعات بغض النظر عن التخصص مثل "شخصية مصر" لجمال حمدان و"مستقبل الثقافة" لطه حسين، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج تحمي الطلاب من أي تصدعات أمام أمواج السوشيال ميديا وتشكل وعيهم.