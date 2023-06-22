بعد انضمامه لفريق الإتحاد السعودي.. «كانتي» في اختبار ليس صعبا

علاوة على أن الفرنسي نجولو كانتي لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن تجديد تعاقده لم يستطع أن يصمد أمام قوة المال، ورضخ لعرض نادي الإتحاد السعودى المغري، فاتخذ قراره بالانتقال لصفوفه حتى 2027 براتب يصل إلى 100 مليون يورو.

عرض مناسب لكانتي

هذا العرض رآه كانتي يناسبه خاصة أنه بلغ عامه الـ32، ومن ثم يريد اللعب في منافسات أقل حدة، وقوة، وايقاعها أبطأ، ولا تحتاج إلى جهد فائق مثل البطولات الأوروبية.

7 مواسم مع تشيلسي

قضى اللاعب 7 مواسم في تشيلسي منذ أن انضم إليه في صيف 2016 قادما من نادي ليستر سيتي .

ومنذ انضمامه تمكن من حجز مكانا أساسيا في تشكيلة تشيلسي مع اختلاف المديرين الفنيين.

ففي موسمه الأول 2016 – 2017 لعب 41 مباراة، وسجل هدفين، وصنع هدفا.

وفي موسم 2017 – 2018 ارتفعت مشاركاته إلى 48 لقاء، وأحرز هدفا وحيدا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي موسم 2018 – 2019 زادت مبارياته أكثر إلى 53 مباراة مسجلا 5 أهداف، وصانعا 4 أهداف.

وفي موسم 2019 – 2020 تراجعت لقاءاته إلى 28 لقاء محرزا 3 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وفي موسم 2020 – 2021 ارتفعت المشاركات من جديد إلى 48 مباراة، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع 3 أهداف.

وفي موسم 2021 – 2022 قلت مشاركاته إلى 42 لقاء، وأحرز هدفين، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

أما في موسمه الأخير 2022 – 2023 لم يشارك سوى في 9 مباريات، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفا.

ويرجع السبب الرئيسي في قلة مشاركاته في هذا الموسم إلى تعرضه للإصابة.

أي في المجمل شارك مع تشيلسي في 269 لقاء، ولم يحرز سوى 13 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

مميزات كانتي

إذا كان يفتقد إلى النزعة الهجومية، وهو ما يتضح بشدة من أرقامه، فإنه يتمير بأشياء أخرى، فهو لاعب ديناميكي، ومنضبط، ويشتهر بطاقته التي لا هوادة فيها، وقدرته الممتازة في الفوز بالكرة لإحساسه القوي بالوضعية، وقدرته على قراءة المباراة، ومعروف بادراكه التكتيكي، وذكائه، وتوقعه، والجانب الدفاعي، وقدرته على التعامل مع الكرة، واستعادة الاستحواذ، واعتراض التمريرات، وقادر على صناعة اللعب من داخل نصف ملعبه، ويلعب مباشرة بعد استعادة الكرة، وسريع الصعود والنزول في الملعب، وغالبا ما يقوم بالهجوم المتأخر داخل منطقة الجزاء.

بطولاته مع تشيلسي

حصل مع تشيلسي على 6 ألقاب، وهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016 – 2017، وكأس الإتحاد الإنجليزي في موسم 2017 – 2018، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في موسم 2020 – 2021، وبطولة الدوري الأوروبي في موسم 2018 – 2019.

ونال جوائز مع تشيلسي أهمها أفضل لاعب في البريميرليج في موسم 2016 – 2017، وأفضل لاعب في تشيلسي في موسم 2017 – 2018.

كانتي مع فرنسا

وعلى المستوى الدولي لعب مع منتخب فرنسا 53 مباراة منها 17 مباراة ودية فقط مسجلا هدفين، وصانعا هدفا.

كانت آخر مباراة لعبها مع فرنسا بتاريخ 3 \ 6 \ 2022 أمام منتخب الدنمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكانت في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، ولعبها كاملة.

كانتي في اختبار سهل في الإتحاد، ولا يقارن على الاطلاق باختباره الذي كان في تشيلسي، فهو لن يبذل نفس المجمهود كالذي كان يبذله مع تشيلسي، وفي نفس الوقت يتقاضى مرتبا أعلى كثيرا.