محافظ أسوان يفتتح المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر"

احتفالًا بذكرى 30 يونيو..

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المرحلة الأولى لمشروع "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءًا من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالي 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحليًا بنهاية العام الجاري، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروع "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وعلى الأنغام والأغاني الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، وأيضًا رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى، والدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع والذي قام بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشائه في عام 1964.

فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل، إيذانًا بتكثيف زراعتها بطول "ممشى أهل مصر" لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وأكد اللواء أشرف عطية، حرصه على افتتاح هذه المرحلة قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد ، وكذا بالبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل ، والتى بدأت بتجميل واجهة المدينة (حديقة بلازا درة النيل ، وحديقة السلام ، وميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم).

وأوضح أن هذه المرحلة شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة ، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ، ودهانه باللون الذهبى، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، وكذا تركيب الاكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

وأشار أشرف عطية إلى أن القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا ، فجاري أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة ، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى ، وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض، وفى نفس المشروع تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتيريا ومطعم بالمستوى الثانى، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات، وجارى كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجي.

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