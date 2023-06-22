الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية" تعين أول مبعوثة خاصة للمدير العام تعنى بقضايا المناخ والصحة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية تعيين أول مبعوثة خاصة للمدير العام للمنظمة تعنى بقضايا المناخ والصحة، وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الدولية.

 واختارت المنظمة الدكتورة فانيسا كيري، المدير التنفيذي لشركة جلوبال سيد للصحة- للمنصب الجديد، وهي خبيرة صحية عالمية وطبيبة مشهورة تعلب دورا مهما في تضخيم الرسائل المناخية والصحية لمنظمة الصحة العالمية والاضطلاع بالدعوة عالية المستوى.

وذكرت المنظمة الدولية - في بيان اليوم الخميس- أن تغير المناخ يظهر باعتباره التحدي الصحي الأكبر في القرن الحادي والعشرين، ما يؤثر على جوانب مختلفة من رفاهية الإنسان وصحته، موضحة أن التعيين يأتي في عام حاسم للتقاطع بين الصحة والمناخ بعد أن أعلنت رئاسة قمة مؤتمر الأطراف (كوب 28) التي تنعقد هذا العام في دولة الإمارات عن أول يوم على الإطلاق مخصص للصحة في القمة في 3 ديسمبر 2023.

وأكدت المنظمة أن هذا سيكون بمثابة فرصة حاسمة للتأكيد على الأهمية العميقة لمعالجة المناخ التغيير فيما يتعلق بصحة الإنسان، مشددة على أن الاعتراف بالصحة في طليعة المناقشات المناخية يعزز الدور الحيوي للتعاون والجهود المنسقة لحماية رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقالت المنظمة إن تعيين الدكتورة فانيسا كيري في منصب المبعوث الخاص المعني بتغير المناخ والصحة يؤكد التزام المنظمة بإعطاء الأولوية لتغير المناخ وتأثيره على الصحة العالمية، موضحة أن فانيسا كيري ستسهم في عمل المنظمة في صياغة السياسات وتعزيز التعاون ودفع العمل التحويلي لحماية وتعزيز صحة السكان في مواجهة تحديات المناخ.

منظمة الصحة العالمية المناخ المناخ والصحة قضايا المناخ والصحة كوب 28

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