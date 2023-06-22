الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. إيرين سعيد تطالب بتفعيل قرار إنشاء وحدات للمرأة المعنفة في المحافظات

ايرين سعيد
ايرين سعيد

طالبت النائبة إيرين سعيد، بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي، وضرورة تعريف شامل للعنف في القانون، وتوعية الراغبين في الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسي للمقبلين على الزواج إلزامي أسوة بالكشف على باقي أعضاء الجسد.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي " العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

كما طالبت بنشر أرقام نجدة الطفل في المدارس، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات للمرأة المعنفة في المحافظات، وتفعيل دور أخصائي نفسي بالمدارس لاكتشاف أي انحراف نفسي وإبلاغ للجهات المختصة.

وأشارت إلى أهمية  تفعيل المادة ٩٦ من قانون بإلزام أي مؤسسة تضم ١٠٠ سيدة أن تنشأ لهم حضانة وهذا يضمن لم الشمل وعدم تعرض الطفل للأذي.

فيما قالت رشا جودة، ممثل عن حزب الكرامة،  إن العنف الأسري يتمثل في الاعتداء الجسدي والتهديد النفسي وأسبابه اجتماعيه خارجية في العمل والحضانة وداخلين داخل الأسرة، فضلا العوامل الاقتصادية والظروف التي تعيشها.

وطالبت بضرورة وجود ترابط بين الوزرات خصوصا الصحة والتعليم حتى يضمن للطفل نفس التعليم والصحة بسبب الانفصال على سبيل المثال.

كما طالبت بضرورة توفير سكن للمرأة المطلقة حتى لو لم تكن لديها أطفال وأن نلغي نظرة "روحي للمجتمع وواجهيه" حتى لا تصبح هذه المرأة تائهة، فضلا عن ضرورة وجود اليات تضمن توفير سكن للمرأة التي لديها أولاد بدلا من آليات محاكم الأسرة.

وتابعت: الإعلام يأتي بنماذج رجل يتزوج ٤ ويصدره للسيدة وأن ترضخ لذلك ولا يصدر الحالة النفسية للمرأة عندما يتزوج عليها زوجها أو المشكلات التي يقع فيها الأبناء وخصوصا الأطفال.

الأسرة والتماسك المجتمعي الاعتداء الجسدي التماسك المجتمعي التعليم والصحة الحوار الوطنى المخاطر الإلكترونية النائبة إيرين سعيد المقبلين على الزواج

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