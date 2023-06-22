الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تتعاون مع "السعودية للتخصصات الصحية"

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، والدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أُبرِمت مذكرة التفاهم تعزيزًا للتعاون بين المنظمة والهيئة في كافة المجالات المتصلة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والعملية، والمعلومات والدراسات والتقارير. 

كما تضمن مذكرة التفاهم عقد مجموعة من الأنشطة في القطاع الصحي من فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية ودبلومات مهنية، وكذلك الاستفادة من التجربة المتميزة للهيئة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الصحية بما يسهم  في تطوير المورد البشري العامل في القطاع الصحي العربي.

في سياق آخر، كانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية قد عقدت، الأحد، ندوة تعريفية عن جائزة التميز الحكومي العربي، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وفي كلمته بافتتاح الندوة، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن جميع المؤسسات في الدول العربية مدعوة إلى المشاركة بفاعلية في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، للمنافسة على فئاتها المؤسسية أو الفردية، وأن هذه المشاركات ستسهم في دعم جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية العربية، وتحفيزها للارتقاء بمستويات الأداء والخدمات المقدمة بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات العربية. 

 وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أنّ جائزة التميز الحكومي العربي تشكل فرصة لكافة المؤسسات العربية للتعريف بممارساتها، ونماذج عملها، وتحفيز موظفيها على تبني مبادئ التميز والارتقاء بالعمل المؤسسي في الدول العربية، كما عبر عن شكره وتقديره لجامعة المنصورة ممثلة في رئيس الجامعة، للاستقبال الحافل، وللجهود المبذولة لتطوير الجامعة والأجهزة التابعة لها من أجل أداء أفضل.

من جهته، قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن المبادرة بإطلاق جائزة التميز الحكومي العربي واحتضان المنظمة العربية للتنمية الإدارية لها هو عمل خلاق ومميز، وأن المشرفين على الجائزة سيعملون بدقة ومهنية لضمان الحيادية في اختيار المتقدمين لها. 

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