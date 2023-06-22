الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "في مصر أطلقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق نجاحات كبيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحققنا كل الأهداف التي كنا نتمناها، ووصلنا إلى معدل نمو 6%".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة.. الشراكات من أجل نمو أخضر"، وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، أن “كل الأمور كانت مبشرة جدا إذا تم الاستمرار بهذا الشكل، الأمور ستحقق الهدف المنشود، ولكن لسوء الحظ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرتا سلبًا على المسارات التي تحققت فيها نجاحات مختلفة وتراجع ذلك النجاح".