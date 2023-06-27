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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

منها حفلات الشواء.. كيف يمكنك الاحتفال في المنزل بعيد الأضحى؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

كل عام يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى مع الكثير من الفعاليات، من تزيين المنازل والشوارع والعديد من الطقوس.

إليك قائمة بالأفكار التي يمكنك تنفيذها في المنزل مع العائلة وجعل هذا اليوم مميزًا بالنسبة للجميع.

وفقا لموقع ذا ناشونال لا يرغب الكثير منا في الخروج والاحتفال بدلاً من ذلك نريد أن نبقى في الداخل ولدينا أحباء مقربون للاحتفال باليوم الخاص بطريقة دافئة جدًا.

إليك بعض الأفكار:

خطط مسبقًا: من الأفضل التخطيط مسبقًا مع العائلة حول الطريقة التي تريد الاحتفال بها باليوم، اتصل بالجميع معًا قبل أيام قليلة من عيد الأضحى وناقش كيف يرغب الجميع في الاحتفال به، خطط لقائمة اليوم وفوض مسؤوليات الطهي وخطط أيضًا لكيفية جعل اليوم مميزًا حتى يتمكن الجميع من قضاء وقت ممتع.

تنظيف المنزل وتزيينه: من أهم الأشياء التي يجب القيام بها قبل عيد الأضحى تنظيف المنزل جيدًا ثم تزيينه للاحتفال، اجمع الأطفال معًا وفوض لهم المهام لصنع عناصر زخرفية DIY ثم تزيين المنزل كما تريد.

تبادل الهدايا: في يوم عيد الأضحى تبادل الهدايا مع الجميع، يمكنك الاستمتاع بها قليلاً من خلال عدم الكشف عن اسم الشخص الذي قدم الهدايا، بهذه الطريقة يمكن للجميع التخمين والحصول على لعبة.

حفلة شواء: ماذا عن الدخول إلى الفناء الخلفي وإقامة حفلة شواء مع عائلتك وأصدقائك، استمع إلى الموسيقى، وحضر حفلة شواء واستمتع بأجواء العمل الجماعي.

زيارة الأقارب : عيد الأضحى هو عيد الحب والتآزر، في مثل هذا اليوم قم بزيارة منازل الأقارب والأصدقاء وتبادل الأمنيات والهدايا.

مشاهدة الأفلام: يمكنك أيضا الاستمتاع بباقة من أجمل الأفلام الكلاسيكية والأجنبية الرائعة مع أقاربك وأيضا عمل مسابقات والفائز يحصل على هدية.

عيد الأضحى الاحتفال بعيد الأضحى في المنزل حفلة شواء تزيين المنزل مشاهدة أفلام

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