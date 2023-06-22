الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فصل الكهرباء 3 ساعات عن بعض مناطق المنصورة.. غدًا

جريدة الدستور

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدٍ الجمعة، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء بالمختلط بمعرفة قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية. 

جاءت تصريحات "مختار" بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع كهرباء المختلط بالمنصورة.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هى شارع المختلط ومحطة صرف صحي عزبة عقل ومنطقة توريل القديمة ومنطقة كفر البدماص وجزء من شارع الجيش ومساكن الشناوي وجزء من شارع الدراسات بمنطقة ميت حدر وجزء من السكة القديمة ومديرية الأمن والمحكمة الابتدائية وجزء من الطميهي.

ووجّه "مختار" محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، للتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية فصل الكهرباء الجمعة

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