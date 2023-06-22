الاتحاد الأوروبى يستثمر 6.2 مليار يورو فى البنية التحتية المستدامة والنقل

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن اختيار 107 مشروعات للبنية التحتية في قطاع النقل لتلقي أكثر من 6 مليارات يورو في شكل منح من مرفق ربط أوروبا (CEF)، وهو أداة تابعة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للنقل.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، "أن التمويل الجديد سيدعم أكثر من 80% من المشروعات التي تقدم شبكة أكثر كفاءة وخضرة وذكاء من السكك الحديدية والممرات المائية الداخلية والطرق البحرية على طول شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T)، بالإضافة إلى ذلك، ستدعم مثل هذه المشروعات ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي أقيمت لتسهيل الصادرات والواردات الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم إعطاء الأولوية لوصلات السكك الحديدية الرئيسية عبر الحدود على طول شبكة (TEN-T) الأساسية للتمويل، وتشمل هذه بشكل خاص نفق برينر الأساسي الذي يربط بين إيطاليا والنمسا وقطار البلطيق الذي يربط دول البلطيق الثلاث وبولندا ببقية أوروبا، وكذلك المقطع العابر للحدود بين ألمانيا وهولندا (إمريش - أوبيرهاوزن)، من بين أمور أخرى.

وتابع أن الموانئ البحرية في أيرلندا واليونان وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولند ستتلقى تمويلًا لتطوير إمدادات الطاقة على الشاطئ لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن الراسية، كما أنه من المنتظر أن يتم تحديث البنية التحتية على طول الممرات المائية عبر الحدود بين فرنسا وبلجيكا وستتلقى الموانئ الداخلية المطلة على نهر الدانوب وأحواض الراين، مثل فيينا وأندرناخ.