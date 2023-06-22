مطران نقادة ورئيس دير المحرق يترأسان صلاة القداس الإلهي بالحصن الأثري

ترأس الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، صلاة القداس الإلهي بالحصن الأثري لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، شاركهم في صلوات القداس الإلهي مجموعة من الآباء رهبان الدير.

يأتي ذلك على هامش احتفالات دير السيدة العذراء والمعروف بدير المحرق بأسيوط باحتفالات الدير بعيد العذراء حالة الحديد.

وكان الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس قد ترأس ، مساء أمس الأربعاء، نهضة دير المحرق بأسيوط السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد".

يأتي ذلك بمشاركة رهبان الدير وعلى رأسهم الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، وآلاف من الزوار الذين يتوافدون على الدير طيلة فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات، إلى جانب مشاركة عدد من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

وخلال احتفالات الدير بالعذراء يتم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لإقامة مسرح خشبى مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.

ويبدأ برنامج احتفالات الدير برفع بخور عشية، ثم زفة أيقونة العذراء فى ساحة الدير الخارجية، تليها «العظة» لأحد آباء الأساقفة أو الآباء الكهنة، وينتهى اليوم بالصلاة وطلب المراحم الإلهية لمصر وشعبها، ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، زفة أيقونة العذراء مريم خلال الاحتفالات