تسليم بونات بـ300 ألف جنيه لـ750 أسرة من الأولى بالرعاية فى البحيرة 

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، اللقاء الذى عقد بمجمع دمنهور الثقافي مع عدد 750 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز دمنهور وإيتاى البارود وأبوحمص والرحمانية، ممن تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بعد التأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات وهم من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوى الإعاقة.

حيث قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ورئيس البنك الزراعي المصري، بتسليم تلك الأسر بونات مالية فى صورة قسائم لشراء لحوم وسلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والشركة القابضة للمواد الغذائية.

وفى كلمتها تقدمت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك، مثمنة جهود البنك وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التى تعمل جنبًا إلى جنب لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.

وأشار علاء فاروق، رئيس البنك، إلى خطة البنك الزراعى المصرى فى تقديم قروض للسيدات بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل سيدة لإقامة مشروعات صغيرة وزيادة مصادر الدخل وتعزيزه، وذلك من خلال 100 فرع للبنك منتشرة بنطاق المحافظة.